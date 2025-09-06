La queja de un vecino de El Vejer por los chiringuitos en El Palmar: "Aquí en verano se juntan 30.000 o 40.000 personas"

Lo que uno ve como Chiringuitos. Uno detrás de otro. Pegados a la playa. Con música a todo trapo. A todo volumen. Amplificadores, para que todo suene mejor. Detrás de todo eso, está la realidad de los vecinos de Vejer, que han visto cómo en apenas unos años una zona que era todo campo en El Palmar se ha convertido en lo que se ha ha convertido en un parque tematico sin reglas.

Porque sobre suelo protegido se han levantado unas 2.462 viviendas. Las casas, con muros o cubiertas con lonas altas. Y ahí están ellos: "Yo soy nacido en Vejer. Esto era prácticamente todo campo, agricultores... se vivía bastante bien. Ahora ha cambiado mucho".

Sin letreros, sin calles... sin barrios: "Claro, porque todo era rústico. Ahora se juntan aquí en verano unas 30.000 o 40.000 personas".

El lugar, sin red pública de agua: "Aquí no hay alcantarillado. No hay agua, ni luz. Los chiringuitos de El Palmar sí tienen luz eléctrica y agua".

