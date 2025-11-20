"Lo que tenéis que hacer es trabajar": la discusión entre una policía y personas que retiraban símbolos franquistas

Equipo de Investigación ha hablado con varias personas que se dedican a retirar símbolos franquistas de las calles de Zaragoza. En sus palabras revelan varios encontronazos que han tenido con la Policía.

Zaragoza es una de las muchas ciudades de España en las que sigue habiendo placas del yugo de las flechas. En las que sigue habiendo diversa simbología franquista 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco. Equipo de Investigación ha hablado con varias personas que se dedican a retirar estos símbolos de las calles zaragozanas.

"No. No somos del Ayuntamiento. ¿Que por qué quitamos esto? Porque es una aberración que después de 50 años de que se muriera el patas cortas o el dictador siga habiendo símbolos de su régimen", han expresado.

Y hablan de problemas que han tenido con la Policía por quitar estos símbolos: "Sí, en dos ocasiones. Nos requisaron el material, se llevaron las escaleras, los destornilladores... Y las placas. Preguntaron en qué comunidades habíamos estado a ver si nos querían denunciar".

"Tuvimos una discusión con una mujer policía que nos dijo que lo que teníamos que hacer es trabajar. Le dije, mira chatica, no hemos hecho otra cosa más que trabajar en nuestra vida", han dicho.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.