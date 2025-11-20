Ahora

El general, muy presente

"Y que siga así por muchos años": San Leonardo de Yagüe, uno de seis municipios de España que conserva un nombre franquista

El general Juan Yagüe era conocido como el carnicero de Badajoz y ordenó en 1936 el fusilamiento de más de 4.000 personas. "Aquí, como carnicero tenemos a Juanito", dicen en el pueblo.

San Leonardo de Yagüe

Equipo de Investigación ha estado en San Leonardo de Yagüe, uno de los seis municipios de España que conserva en su nombre una referencia al franquismo. En sus calles, el nombre de Juan Yagüe sigue estando muy presente.

El general, conocido como el carnicero de Badajoz, ordenó en 1936 el fusilamiento de más de 4.000 personas. En el pueblo, sin embargo, tiene un monumento a su nombre y un teatro cine.

"Quitaron la escultura porque hubo mucha gente que estuvo en contra", dice un vecino sobre la estatua de un general que conserva adeptos en el pueblo: "Ha hecho mucho aquí".

Uno de los pocos de España que conserva un nombre con referencia al dictador. "Y que siga así por muchos años", afirman en el lugar mientras quitan peso al apodo del carnicero de Badajoz: "Aquí, como carnicero tenemos a Juanito".

