El presidente de la fundación Francisco Franco, tajante: "Será imposible que puedan retirar todos los vestigios franquistas"

En sus palabras, ha afirmado que ni la fundación del dictador ni los vestigios franquistas "van a desaparecer de la historia": "Se lo digo yo, nunca".

Javier Chicharro, presidente de la fundación Francisco Franco

Juan Chicharro, presidente de la fundación Francisco Franco, ha atendido a Equipo de Investigación. En sus palabras, ha sido muy claro sobre la estatua ecuestre de Franco cedida a un particular. "No sé cómo lo logro", ha dicho.

"No le quepa duda que todos esos objetos van a volver a su sitio original tarde o temprano, ya lo verá", ha expresado.

Y es que Chicharro ha afirmado que ni la fundación Franco ni los vestigios franquistas "van a desaparecer nunca en la historia": "Se lo digo yo, nunca".

"Hay muchos más de los que imaginan. Va a ser francamente imposible que los puedan retirar", ha concluido.

