¿Por qué está de moda Benidorm entre los británicos? Grandes ofertas de turoperadores y el éxito de una serie de jóvenes y sus vacaciones locas

A día de hoy, el 34% del total de turistas que disfrutan de sus vacaciones en los bares, discotecas y hoteles de Benidorm son ingleses. De hecho, al día, despejan hasta 80 aviones para luego aterrizar en la ciudad para descargar a cientos de extranjeros. Ahora bien, en Equipo de Investigación queremos responder a la gran cuestión, queremos saber por qué los británicos escogen mayoritariamente Benidorm.

¿Por qué está de moda Benidorm entre los británicos? Acudimos con esta pregunta a Ignacio, el primer director general de Turespaña y gran experto en turismo. Considera que han sido dos factores los que han potenciado el turismo en Benidorm.

Por un lado, considera que "los turoperadores han tenido un papel crucial para el turismo, no solamente de Benidorm sino para el turismo de toda España", según explica "en los años 60, en España no había capital y entonces los turoperadores aportaron el capital". Es decir, prestaban el dinero a hoteleros que tenían una pequeña pensión o un pequeño hotel y, a cambio, "cuando estuviera construido el hotel, les tenían que dar garantías de habitaciones libres y durante un periodo de tiempo".

Para este experto, gracias a ellos el hotelero pudo pasar de una modesta pensión a un hotel de 100 habitaciones "sin necesidad de utilizar capital". Además, el turoperador tenía garantizadas las habitaciones a un precio adecuado. "Fue una fórmula perfecta".

El segundo factor que explica por qué les gusta tanto Benidorm a los británicos tiene que ver con una serie de televisión. Entre los años 2007 y 2015, allí se emitió en televisión una serie que se llamaba, justamente 'Benidorm'. En ella, se contaba la historia de un grupo de personas que vivían y pasaban sus vacaciones en esta ciudad de Alicante, "pero lo importante no era la ciudad como tal, sino lo que les pasaba a los protagonistas, las relaciones entre ellos".

Una serie de comedia y llena de tópicos que se puso muy de moda, pero que no gustó nada en Benidorm por cómo se mostraba a la ciudad y a los residentes. "Me llamó el alcalde de Benidorm. Irritado me dijo: 'Por favor, consígueme una entrevista con uno de los directores de ITB, porque voy a protestar'", cuenta Vasallo. "Y le digo:' Quieto, quieto, quieto, quieto. No vas a protestar de nada, que te están haciendo una campaña de publicidad que no tienes ni idea". Y así fue.