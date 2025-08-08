Un conocido promotor musical desvela qué artistas están en contra de las zonas vips por su "filosofía de vida"

Tito Ramoneda, presidente de la promotora 'TheProject' y uno de los organizadores de la gira de Joaquín Sabina, defiende la diferencia de precios de entradas: "No puede valer lo mismo una en la fila 1 que en la 50".

En 2023, Equipo de Investigación charló con una de las personas con más poder en la industria musical, el que durante más de 10 años fue vicepresidente de la Asociación de promotores musicales y uno de los organizadores de la gira de Joaquín Sabina. Tito Ramoneda, presidente de la promotora 'TheProject', ha visto cómo los precios de las entradas han subido un 25% en los últimos 10 años, pero ¿es rentable montar un concierto? "Si está lleno sí, si en vez de 6.000 personas tenemos 1.000 es un desastre", explicó Tito, que confirmó que "el promotor es el que saldría perdiendo" si pasara.

Joaquín Sabina solo vende tres tipos de entrada desde los 35 a los 110 euros. Pero, ¿por qué hay diferencias en los precios? "No puede valer lo mismo una entrada en la fila 1 que en la 50", aseguró Ramoneda, que reflexionó: "Creo que es bueno porque al final la gente tiene una entrada adaptada a su capacidad económica". Pero, ,¿y las zonas vips? ¿todos los artistas las aceptan?

"Puede decir el artista que no quiere zonas vips, pero son menos ingresos", aseguró el promotor, que explicó que "hay una gran mayoría de artistas que están a favor de los vips y otros no, como Manolo García, Serrat, el propio Sabina o los Estopa porque consideran que están más acorde con su filosofía de vida" no tener vips. Sin embargo, Tito se mostró "convencido de que el 90% de la gente está de acuerdo" con estas zonas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este fin de semana.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el negocio de los conciertos' en atresplayer.com.