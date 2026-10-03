"La puerta tienes que levantarla para cerrarla": el piso de realojo de una vecina de la Cañada Real

Una familia de la Cañada Real fue realojada en un piso a 15 km con la cerradura rota y los grifos averiados. "Está mejor su chabola", denuncian vecinos del Sector 6 a Equipo de Investigación. La Agencia de Vivienda Social niega que se entregara así.

En 1994, el Ayuntamiento de Madrid trasladó al extremo sur de la Cañada Real a las familias cuyas infraviviendas fueron derribadas en el barrio de San Blas. Aquel realojo provocó un efecto llamada: varios centenares de familias se instalaron en la zona y, en 2021, todavía quedaban 650. Ese año, Equipo de Investigación llegó hasta el Sector 6, el más conflictivo, donde abundaban las chabolas derruidas y había personas en la calle a la espera de un nuevo hogar.

Los testimonios se encadenaban. "Particularmente yo y esa señora nos quedamos en la calle", contaba una vecina. Otra lamentaba la suerte de su hermano: "A mi hermano le han dado un piso en ruinas. Muy viejo, muy destrozado". Y una tercera resumía el sentir del grupo: "Está mejor su chabola que el piso que le han dado".

Las cámaras acompañaron a la mujer de ese hombre hasta la vivienda del realojo, situada a 15 kilómetros del asentamiento. La cerradura estaba rota y apenas pudo abrir. "La puerta tienes que levantarla para cerrarla", explicaba. Según ella, los listones de madera clavados en la puerta ya estaban allí cuando llegaron. Dentro, el panorama no mejoraba: "El cuarto de baño es una vergüenza" y "los grifos están todos rotos", denunciaba, tras un año viviendo así. El piso debía alojar a la pareja, sus cuatro hijos y dos nietos.

Por su parte, la Agencia de Vivienda Social negó a Equipo de Investigación que la vivienda se hubiera entregado con esos desperfectos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en atresplayer.

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