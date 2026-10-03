El Cañaveral, la urbanización de 14.000 viviendas a cien metros de la Cañada Real: "Madre mía, nos ha tocado al lado"

Cinco macrourbanizaciones y unas 118.000 viviendas rodean la Cañada Real. Una vecina de El Cañaveral cuenta a Equipo de Investigación cómo descubrió que su casa estaba al lado: "No nos dijeron nada". Los planos, según un arquitecto, la ignoran.

A apenas cien metros del segundo tramo de la Cañada Real que atraviesa Madrid, el paisaje da un giro radical. En 2021, una valla rota permitió a Equipo de Investigación colarse en El Cañaveral, una promoción urbanística entonces en construcción y hoy ya operativa. El desarrollo ocupa más de cinco millones de metros cuadrados y está pensado para levantar 14.000 viviendas. "Ahí justo está la Cañada", señalaba el reportero mientras recorría sus calles.

Una de las pocas vecinas que ya vivían allí abrió las puertas de su casa a las cámaras: un ático de cuatro dormitorios que costó en torno a 250.000 euros. Los precios, admitía, han subido: "Ahora cuesta mucho más". Los chalets que se levantan a mano izquierda rondan los 500.000 euros. Desde su terraza se ve la Cañada Real, y la sorpresa fue tardía: "No nos dijeron nada. Tampoco cuando compramos supimos muy bien en el plano dónde estaba este bloque. Luego ya vimos que era aquí y dices: 'Madre mía, nos ha tocado al lado'". Aun así, aseguraba, "no nos podemos quejar".

El Cañaveral es solo uno de los cinco grandes proyectos que rodean la Cañada. Según el redactor del programa, a él se suman Los Ahijones, con 19.000 viviendas; Los Berrocales, con 22.000; Los Cerros, con 14.000; y Valdecarros, el último y mayor, con 50.000, muy cerca del Sector 6, el más conflictivo.

El arquitecto David Vollmer explicaba dónde está el atractivo: "El valor de esta zona es la cantidad de metros cuadrados a relativamente poca distancia del centro de la ciudad". En conjunto, los proyectos suman unas 118.000 viviendas y "rozaría los 300.000 nuevos habitantes, algo similar al municipio de Bilbao". Vollmer añadía una crítica: en las infografías y planos que se enseñan a los clientes, "hacen como si la Cañada no existiera".

Glòria Serra señalaba a los actores del negocio: "Detrás de estos proyectos se encuentran las grandes promotoras y bancos del país". Y el reportero apuntaba la razón de fondo: la zona sureste es la única gran área de suelo por donde Madrid puede seguir creciendo, ya que a la ciudad no le queda suelo disponible en otras zonas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 de laSexta.

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