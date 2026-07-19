"Somos parte del decorado": el calvario de los vecinos que viven en el último kilómetro del Camino de Santiago

Quienes viven en el último tramo de la conocida ruta de peregrinaje denunciaban en 2024 a Equipo de Investigación la presión constante, con ruidos ininterrumpidos las 24 horas del día. "Nos están echando; ya ha desaparecido el 80% de la población", lamentaba uno de ellos.

El Camino de Santiago, sobre todo el tramo Francés, lleva muchos años siendo destino de peregrinaje y turismo de millones de personas a lo largo del año. Todas las rutas del Camino de Santiago convergen en Santiago de Compostela, considerada la tercera ciudad santa del cristianismo tras Jerusalén y Roma. Y aunque el ambiente es festivo y lleno de bullicio, son los vecinos los que lo sufren cada día de su vida, algo que analizaba Equipo de Investigación en 2024.

En el último kilómetro del Camino Francés, justo antes de llegar a la plaza del Obradoiro, viven personas que cada día presencian el incesante desfile de peregrinos. Solo en 2023, más de 200.000 personas pasaron frente a la ventana de Iván Lago, uno de los residentes de la zona, quien denunciaba entonces que vivir ahí "es muy difícil, sobre todo en los meses de verano y en Semana Santa".

"Siempre digo que esto es Disneyland para peregrinos. Nosotros somos como Mickey Mouse o la princesa del parque: parte del decorado. A nadie le importa nuestro descanso, ni nuestra vida. Para muchos, esto es solo un parque temático. Y nos están echando: el 80% de los vecinos del centro ya se ha marchado", lamentaba Lago.

A los pocos residentes que aún quedan en la zona se les agota la paciencia. El ruido es constante las 24 horas del día. Mientras tanto, el Ayuntamiento preveía entonces que ese año medio millón de turistas llegarían a la plaza de la Catedral, una cifra cinco veces superior a la de hace apenas dos décadas.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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