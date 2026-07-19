"Ha habido momentos en los que pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril": la sorpresa de un peregrino en pleno Camino de Santiago Francés

Víctor Elizalde criticaba en 2024 en Equipo de investigación haber visto a gente "cantando y chillando" por el Camino y a "listos que ofrecen llevar a la gente que está más hecha polvo al siguiente pueblo por 100 euros".

Son las 15:00 horas y reina la paz en las calles de Sarria, un de las principales paradas del Camino de Santiago Francés. Sin embargo, en cuestión de minutos, la estación se llena de peregrinos. Los meses de verano la localidad llega a recibir a más de 1.000 diarios. Sin embargo, estos peregrinos ni llevan mochilas, ni ropa de senderistas. Se les conoce como 'turigrinos', quienes se dejan al día unos 80 euros en los negocios del pueblo. Sarria ya tiene 3.000 plazas de alojamiento.

Equipo de Investigación analizaba en 2024 el fenómeno de El Camino y descubría que, en los últimos dos años, en Sarria han abierto 20 establecimientos destinados a atender las necesidades de los nuevos caminantes.

En la localidad, hay seis empresas privadas que se dedican al traslado de equipaje. Los trabajadores tienen parada en todos los alojamientos del pueblo. El traslado del equipaje está incluido en el paquete vacacional para hacer el Camino.

En este escenario, Víctor Elizalde, peregrino, comenzó a grabar su diario del Camino 1.000 kilómetros antes de llegar a Sarria. Precisamente, a su paso por Sarria, descubre que hasta el servicio público de Correos recoge maletas.

"He grabado vídeos, porque me parecía extraño. Ha habido momentos en los que pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril", expresaba el peregrino, que criticaba haber escuchado a gente "cantando canciones de Bisbal a gritos".

En este sentido, expresaba que se encontró a un "listo" que estaba ofreciendo a los "caminantes o peregrinos que iban más hechos polvo llevarles al siguiente pueblo por 100 euros".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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