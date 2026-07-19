Así funcionan los paquetes vacacionales al Camino de Santiago: "El año pasado ingresamos 25 millones"

Joseba Menoyo y su mujer pusieron en marcha una agencia de viajes especializada en organizar paquetes para recorrer la famosa ruta peregrina. Menoyo contaba en 2024 a Equipo de Investigación como llegó a triunfar desde la nada.

El Camino de Santiago se ha convertido en uno de los principales destinos de vacaciones para nacionales y extramjeros. Joseba Menoyo y su mujer pusieron en marcha una pequeña agencia de viajes especializada en la ruta peregrina hace ya 10 años. En la actualidad, es todo un éxito, algo que contaban en 2024 a Equipo de Investigación.

Así, Santiago Ways se ha convertido en el touroperador número uno del mundo en paquetes vacacionales para la Ruta Jacobea, con un equipo de 50 personas y una facturación que en 2024 estimaban que iba a superar los 30 millones de euros.

Menoyo, bilbaíno de 35 años, recordaba entonces los inicios con una mezcla de vértigo y entusiasmo. "Empezamos los dos solos, sin financiación externa y desde casa. Todo lo que hemos conseguido ha sido con mucho trabajo y escuchando a cada cliente", explicaba. Lo que comenzó como una aventura personal es hoy una referencia internacional.

El 80% de sus clientes llegan desde fuera de España. "Estados Unidos es nuestro principal mercado, pero también tenemos mucha demanda en Corea del Sur, Australia, Alemania o Canadá", apuntaba Menoyo. De hecho, muchos peregrinos coreanos que recorren los caminos del norte contratan su experiencia a través de esta agencia.

Los paquetes incluyen todo: alojamiento, transporte de equipaje, desayunos y asistencia en ruta. El precio medio para una pareja que desea completar el recorrido clásico desde Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, ronda los 10.000 euros.

La pandemia puso a prueba la resistencia del negocio. En 2020, su facturación cayó a un millón de euros. Pero la recuperación no tardó en llegar. "2021 fue el punto de inflexión: facturamos cuatro millones. En 2022 llegamos a 13 millones y en 2023 a 25. Este año cerraremos por encima de los 30", aseguraba en 2024 el fundador.

El éxito de Santiago Ways no solo se mide en cifras. También en impacto. "El Camino de Santiago es una experiencia transformadora. Poder acercarla a personas de todo el mundo y ayudar a que vivan algo tan especial es lo que da sentido a todo esto", concluye Menoyo.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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