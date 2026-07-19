Pintar flechas hacia tu propio negocio: la dueña de un albergue del Camino de Santiago reconoce que guía a los peregrinos a su negocio

La mujer contaba en 2024 a Equipo de Investigación que había decidido pintar las flechas amarillas "para evitar peligros y porque al haber abierto un albergue queríamos ofrecer a los peregrinos la opción de quedarse aquí".

Hace años que el Camino de Santiago es epicentro de turismo y peregrinaje, sobre todo en épocas de verano. En 2024, Equipo de Investigación analizaba cómo funciona la conocida ruta y hablaba con algunos de los trabajadores y vecinos del Camino Francés.

Así, el programa descubría que algunos habían decidido trazar sus propias flechas, que no coinciden ni en tamaño ni en forma con las señales oficiales, desviando a los caminantes hacia Valtuille de Arriba y alargando el recorrido en cerca de tres kilómetros.

Equipo de investigación se desplazaba al pueblo, donde una vecina defendía esas marcas: "El fin de esas flechas pintadas es proteger a los peregrinos, porque por el otro lado no hay fuentes", explicó.

Al preguntar a la dueña de un albergue local si sabía quién había pintado esas señales que desvían el camino, la mujer reconoció ser la autora. Ante esta confesión, una vecina le pidió: "¿Puedes borrar eso?", advirtiendo que la dueña podría enfrentarse a multas de hasta 1.000 euros por alterar las señales oficiales.

"Las pinté primero para evitar peligros y, segundo, porque al haber abierto un albergue queríamos ofrecer a los peregrinos la opción de quedarse aquí", se defendió la mujer, asegurando que no actúa "por intereses económicos".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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