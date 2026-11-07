Rufián, sobre el PSOE: "Si hace dos o tres años se hubiera movido como se mueve ahora con la vivienda, seguramente Maricarmen estaría viva"

¿Qué ha dicho? El portavoz de ERC asegura que no quiere "gobernar a España", pero sí "que se gobierne bien España": "Quiero un Gobierno del PSOE sometido, obligado, presionado por fuerzas soberanistas " .

Gabriel Rufián ha defendido su estrategia política y ha explicado por qué se muestra especialmente crítico con el PSOE, incluso más que con Vox en algunos de sus discursos. En una entrevista en exclusiva en laSexta Xplica, el portavoz de ERC en el Congreso ha reconocido que quiere un Gobierno socialista sometido, pero ha dejado claro que su objetivo es que esté condicionado y presionado por las fuerzas soberanistas.

"Yo no quiero gobernar a España, pero quiero que se gobierne bien España y yo quiero un Gobierno del PSOE sometido, obligado, presionado por fuerzas soberanistas", ha explicado Rufián, que ha defendido que no esconde sus intenciones ni pretende trasladar un discurso que equipare a socialistas y populares.

"Yo no voy a empezar a decir que PP y PSOE son lo mismo", ha asegurado. En su opinión, la presión de las fuerzas soberanistas sobre el Ejecutivo es precisamente lo que ha permitido impulsar determinadas políticas durante los últimos años. "Yo soy muy exigente con la izquierda, con lo que supuestamente es la izquierda", ha afirmado.

El dirigente de ERC ha defendido que esa exigencia no significa que quiera facilitar un Gobierno de la derecha y ha recordado que, si las fuerzas soberanistas no hubieran mantenido su posición en determinados momentos, Albert Rivera habría podido convertirse en vicepresidente. Así, ha señalado su posición ante Vox: "Soy antifascista y no tengo ganas de que Abascal sea vicepresidente".

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha llegado cuando Rufián ha relacionado la actuación del Gobierno en materia de vivienda con el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio provocó una fuerte movilización social y cuyo fallecimiento ha marcado el debate sobre el acceso a la vivienda. El portavoz de ERC ha defendido que las medidas que ahora está impulsando el PSOE en esta materia deberían haberse puesto en marcha mucho antes: "Si se hubiera movido cómo se mueve ahora con la vivienda hace dos, tres o cuatro años, seguramente, por ejemplo, Maricarmen estaría viva", ha afirmado.

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