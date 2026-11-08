"El último trozo de carne que comí en prisión tenía un tatuaje": la terrible declaración del 'decapitador de Halloween' ante el juez

Manuel Jesús confesó ante el juez que mató y decapitó a Cándido Romero, un amigo de la infancia, tras pasar la tarde juntos "tomando cerveza, estupefacientes y fumando crack".

Manuel Jesús, también conocido como 'El decapitador de Halloween', fue detenido en octubre de 2020 después de pasearse por las calles de Huelva con la cabeza de de un amigo en una bolsa. El hombre, ya en el juicio, confesó que mató y decapitó a Cándido Romero, un amigo de la infancia, tras pasar la tarde juntos "tomando cerveza, estupefacientes y fumando crack".

Equipo de Investigación analizaba este octubre el caso, hablando con testigos y abogados, y tenía acceso a los videos de su declaración ante el juez. Entonces, Manuel Jesús contó que intentó reanimar a Cándido tras golpearlo fuertemente ya que, afirmó, en ningún momento quiso matarlo. Sin embargo, no llamó ni al 112 ni a la Policía porque, expresó, "no estaba en condiciones de llamar a nadie".

Al ser preguntado sobre si era la primera vez que decapitada a una persona, 'El Mexicano' reconoció que no lo era. "Era mi cabeza o la de él", señaló, tras lo que indicó que decapitó a dos personas. "El último trozo de carne que comí en prisión tenía un tatuaje que decía 'Te amo, mamá".

Tras tres sesiones de juicio, el jurado emite su veredicto. Así, Manuel Jesús es condenado a 21 años y cinco meses de prisión por el asesinato de Cándido y la profanación de su cadáver.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de este mes de octubre de laSexta.

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