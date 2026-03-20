Un pocero de Doñana, a un 'cliente': "Me firma un papel diciendo que va a hacer un pozo sin permiso y si pasa algo, usted se hace cargo"
En 2024, una reportera de Equipo de Investigación se hacía pasar por alguien que quería construir un pozo en Doñana. Esta fue la propuesta de uno de los poceros con los que contactó.
1.500 pozos ilegales. Es la cifra de los que tenía localizados la Guardia Civil en 2024 solo en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que representaba en esa fecha el 25% del regadío en España con casi 3.500 pozos legales.
Para llegar al fondo de este asunto, una reportera de Equipo de Investigación se hacía pasar por una persona interesada en construir un pozo en la zona. Contactó con varios poceros que anunciaban sus servicios a través de internet.
"Estoy intentando localizar a alguien que me pudiera hacer un pozo. ¿Ustedes me podrían dar una orientación económica?", preguntaba en primer lugar. Un pozo ancho podía llegar a tener un precio de 3.000 euros, le indicaba uno de los profesionales. Uno de sondeo alcanzaba incluso los 5.000 euros. El trabajador le pedía la ubicación para saber si había o no agua disponible en ese espacio.
En una segunda llamada telefónica a otro de los poceros, reconocían que en ese momento no estaban dando permisos. "Normalmente no lo hacemos", aclaraba, para después darle una inesperada solución: "Si usted lo quiere hacer, me pone en un papel que va a hacer un pozo sin permiso y después si pasa algo, se hace cargo".
*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2024 de Equipo de Investigación.
