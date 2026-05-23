'El Milagros' niega ser el líder de la 'telecoca': "Soy Pablo Escobar para la Policía"

Equipo de Investigación habla con 'El Milagros', presunto líder de una red de 'telecoca', que niega cualquier vínculo con el narcotráfico. El programa recoge su versión, la de su abogado y el impacto del caso en su barrio de Madrid.

Antes de su detención, 'El Milagros', señalado como presunto líder de una red de 'telecoca', llevaba una vida discreta en un barrio de Madrid. Equipo de Investigación se desplazó hasta su domicilio para intentar hablar con él, en unas imágenes recogidas en un programa de marzo de 2022.

Los vecinos aún recuerdan el registro policial en la vivienda. "Yo vi la puerta tirada y no sé más", relata una mujer del barrio, que presenció parte del operativo.

Las cámaras del programa captan cómo, tiempo después, en el domicilio aún se aprecian señales de la intervención, incluida la puerta recientemente recolocada tras el registro.

Al llamar al timbre, el presunto cabecilla accede a abrir a los reporteros y mantiene una breve conversación ante cámara. Preguntado por los delitos que se le imputan, responde con ironía: "¿Trata de personas?". Niega cualquier vínculo con el narcotráfico y rechaza su implicación en la organización: "Según la Policía pertenezco a una mafia italiana, yo soy Pablo Escobar".

Durante la conversación, 'El Milagros' asegura además que su familia ha sido amenazada al atribuirle una supuesta gran fortuna.

Su abogado, Diego Zayas, sostiene que el testigo protegido del caso declaró para evitar su expulsión del país y niega la relación de su defendido con la red de ‘telecoca’. "No vamos a negar que se encontró droga en el registro, pero no en las cantidades que apunta la investigación policial", afirma.

*El contenido al que hace referencia la información sobre Equipo de Investigación forma parte de un programa de marzo de 2022.

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