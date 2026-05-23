Peluquería, zumba y restaurantes: las pruebas con las que Hacienda situó a Shakira en Barcelona

Equipo de Investigación analiza las pesquisas de la Agencia Tributaria para demostrar que Shakira residió en España entre 2012 y 2014. El programa recorre algunos de los lugares que frecuentaba la artista y recoge testimonios de personas que coincidieron con ella durante esos años.

A partir del objetivo de demostrar que Shakira residió en España entre 2012 y 2014 —y que, por tanto, debía tributar en la Hacienda española—, la Agencia Tributaria reconstruye su actividad cotidiana a través de los lugares que frecuentaba.

Según explica la periodista de 'Vanitatis' Silvia Taulés, la investigación comienza por su peluquero habitual, al que la cantante acudía "prácticamente cada semana" y que fue responsable de uno de los cambios de imagen más significativos de su carrera: "Fue el que le hizo el cambio más radical", señala.

En el vídeo sobre estas líneas, Taulés añade que también se la sitúa en centros de estética y en un gimnasio donde realizaba clases dirigidas de zumba. A ello se suma su inscripción en un exclusivo club deportivo con una cuota de unos 200 euros mensuales. Allí, una socia afirma haberse cruzado con ella en varias ocasiones: "La veía entrenando con su entrenadora, también en el bar, a veces con su hermano, y en la sala de máquinas", relata.

La investigación de Hacienda se apoya además en más de 500 pagos realizados en establecimientos de Barcelona, muchos de ellos restaurantes. Uno de ellos, una pizzería, confirma que la artista de Barranquilla acudió en repetidas ocasiones entre 2012 y 2014, destacando su trato cercano y amable.

El análisis también incluye el control de sus desplazamientos internacionales. Sus ausencias más prolongadas coinciden con las grabaciones del programa 'La Voz' en Estados Unidos. Sobre este punto, el director de Inspección de la Agencia Tributaria, Javier Hurtado, explica cómo se computan estos viajes dentro del criterio fiscal de residencia.

*Shakira logra que Hacienda le devuelva 55 millones de euros al no poder acreditar que debía tributar en España en 2011. Aun así, la cantante mantiene su condena por fraude fiscal correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014, por la que aceptó una pena de cárcel y una multa superior a 7 millones de euros. Según laSexta, el litigio por el ejercicio de 2011 sigue en los tribunales.

*El contenido al que hace referencia la información sobre Equipo de Investigación forma parte de un programa de septiembre de 2023.

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