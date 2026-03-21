A pedradas, insultos y amenazas: el tenso recibimiento de los vecinos del barrio marginal de San Lázaro a Equipo de Investigación

Equipo de Investigación entró en el barrio marginal de San Lázaro acompañado por la Policía, quien advirtió a los reporteros de que permanecieran juntos y tuvieran cuidado. Y es que el recibimiento de los vecinos fue muy tenso.

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2016 el programa analizó el modus operandi de los miembros de una importante red de blanqueo en Plasencia, Cáceres. En concreto, los reporteros del programa se desplazaron hasta el barrio marginal de San Lázaro acompañados por agentes de la Policía, quienes les advirtieron de que permanecieran juntos y tuvieran cuidado.

Y es que los vecinos protagonizaron un recibimiento muy tenso lleno de pedradas, insultos y amenazas a los reporteros del programa, como puede ver en el vídeo principal de esta noticia. Incluso, uno de los residentes advirtió así a uno de los reporteros: "Tú ve para donde quieras, pero a mí no me grabes".

Los vecinos intentaron evitar que el programa filmara a las cuatro familias que controlaban la droga en el barrio y el mercado de heroína y cocaína que tenían. Hasta cinco operaciones antidroga realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil en esa zona.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Blanqueo de capitales' en atresplayer.