"No pases, norrr": El semáforo que imita las frases más célebres de Chiquito que es viral en redes

El semáforo, situado en pleno centro de Málaga, reproduce las frases más míticas del humorista, pero también imita sus característicos pasos. Aunque no sirve como señal de tráfico, es todo un éxito en redes.

Mientras pasan los peatones, pueden escuchar: "No pases, norrr. Pasan los coches a 160 km por hora" o "No puedor, no puedorrr. Rápido ahora. Fistro pecadora, Vamonorrr".

No funciona como señal de tráfico, pero es todo un éxito en redes sociales.