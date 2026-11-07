"Que se quema al Rosco en el horno": el plan secreto para sacarle una confesión a la pareja de Antonio Ruiz que quedó fuera del sumario

Dos mujeres tendieron una trampa por WhatsApp a la novia del agricultor granadino desaparecido en 2016 haciéndose pasar por su hermana. Aunque la mujer llegó a pagar e insinuar el destino del cadáver, la prueba no fue admitida en la causa.

A Antonio Ruiz se le perdió la pista en 2016. Diez años después, nada se sabe sobre el paradero de este agricultor granadino de 57 años, ni se ha determinado si existe un culpable, aunque los familiares y amigos de la víctima siempre han señalado hacia la misma persona: su pareja sentimental de entonces.

En un especial emitido por Equipo de Investigación en 2024, el programa profundizó en los informes policiales de un expediente archivado y sacó a la luz una vertiginosa trama clandestina.

Dos mujeres urdieron un plan al margen de la justicia para lograr que la sospechosa confesara qué le había ocurrido a Antonio y dónde se encontraba su cuerpo. Tal como detalló Glòria Serra en el reportaje: "Compran una tarjeta prepago y tienden una trampa. Se hacen pasar por su hermana".

Al ser preguntada por un redactor del programa sobre por qué sospechaban que la hermana de la pareja podía saber la verdad, una de las ideólogas de la artimaña fue contundente: "Porque la tenía en su casa cuando pasó todo".

Chantaje por WhatsApp y una macabra revelación

Pese a las reticencias iniciales de la sospechosa, el engaño dio sus frutos a través de una cadena de mensajes de WhatsApp en los que las compinches exigían dinero a cambio de silencio:

Falsa hermana: "Necesito que me mandes dinero o si no, hablo."

Pareja de Antonio: "No tienes cojones de hablar."

Falsa hermana: "¿Qué quieres? ¿Que diga lo que pasó y se entere la gente y nos pillen?"

Pareja de Antonio: "No quiero que pase eso, hermana. Lo que quiero es que me digas cuánto necesitas, pero que nadie se entere. Te llamo con un número de teléfono que ese no está pinchado. (...) Si nosotras no hemos hecho nada. Si él se fue con la rumana.Cállate, calladita estás mejor. No pasa nada. Tú dices que se ha ido con la rumana y punto. Esa es la versión que estoy dando yo."

Según reveló la informante a Equipo de Investigación, la conversación fue a más hasta aludir directamente a la existencia de un cadáver y a la destrucción de los restos: "Que se quema al 'Rosco' en el horno", detalló, haciendo referencia a 'Rosco', el apodo con el que se conocía a Antonio y a su familia en el municipio.

Fuera de la causa judicial

Con esta impactante información en la mano, un equipo del programa logró contactar con la verdadera hermana de la pareja de Antonio, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato. El periodista fue directo:"La persona que se hizo pasar por usted le pidió 10.000 euros a su hermana a cambio de su silencio. ¿No le llama la atención de que su hermana estuviera dispuesta a pagarle un soborno por su silencio?"

La respuesta de la mujer se limitó a restar importancia al pago indicando que su hermana siempre había sido "así de liante".

A pesar del contenido de los mensajes y del intento de extorsión, todo este ardid quedó fuera del sumario. Al haberse obtenido mediante un engaño sin garantías legales, la justicia no lo consideró una prueba válida. Con el caso sobreseído por el juez, la expareja del agricultor sigue siendo una mujer libre y sin cargos imputados, mientras la sombra de las sospechas continúa dividiendo al pueblo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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