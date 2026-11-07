La hija de Antonio Ruiz rompe el silencio sobre su desaparición en Granada: "Su pareja lo aisló y nos impedía verlo"

Isabel, hija del granadino al que se le perdió la pista tras una última visita médica en julio de 2016, señala directamente a la pareja de su padre. Revela un envenenado conflicto familiar que culminó en un robo de oro tras una boda a la que no fue invitada.

El misterio en torno a la desaparición de Antonio Ruiz —cuya última prueba de vida oficial se remonta a una visita médica en julio de 2016— suma un nuevo y oscuro capítulo. Equipo de Investigación ha recabado el testimonio de Isabel Ruiz, la hija del desaparecido, quien apunta sin filtros hacia la pareja sentimental que su padre tenía en el momento de los hechos.

Según relata Isabel, el aislamiento de su padre fue sistemático y premeditado. La pareja del granadino ejercía un férreo control para fracturar cualquier vínculo con su familia biológica:"Si nosotros íbamos a verlo a su casa, ella nos echaba radicalmente. Si nos veía por la calle, se cruzaban de acera. No quería que tuviera mi padre relación con ninguno de nosotros", denuncia.

La ruptura definitiva entre los núcleos familiares estalló con motivo de un enlace familiar. Ante la absoluta falta de relación y los continuos vetos, la hermana de Isabel decidió no invitar a la pareja de su padre a su boda. Una decisión que desató una inmediata e indignada reacción.

Según el testimonio de la hija, la mujer se lo tomó tan mal que perpetró una venganza directa:"Ese día le robó a mi padre el dinero que tenía en efectivo en su casa; incluso le robó el oro a mi abuela, que tuvo que ir a denunciar a la comisaría de Baza, y allí recuperar su oro, que estaba en un compraventa", sentencia.

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