"Tenía ronchas por todo el cuerpo y no podía ni levantarse": el alarmante testimonio del último testigo que vio con vida a Antonio Ruiz

Un allegado a la pareja del granadino desaparecido en 2016 rompe su silencio en Equipo de Investigación. Revela el perturbador estado físico en el que vio al hombre por última vez durante un cumpleaños y explica por qué la familia rechazó llevarlo al médico alegando una supuesta "intoxicación".

El rastro de Antonio Ruiz se perdió en Granada en abril de 2016, pero las incógnitas sobre las últimas horas en las que se le vio con vida siguen abiertas. Equipo de Investigación ha conseguido localizar y entrevistar a un testigo crucial: una persona perteneciente al entorno más íntimo de la familia de la pareja de Antonio, presente en la casa de la víctima justo antes de que se le perdiera la pista.

El testimonio se presta bajo un estricto anonimato debido al temor a represalias. "He tenido problemas con ellos y me he tenido que ir del pueblo por su culpa, por lo que no quiero que me vinculen", aclara.

Los hechos se remontan a abril de 2016, durante la celebración de un cumpleaños en la propia vivienda de Antonio. Según narra el testigo, el estado del hombre en ese momento era alarmante: "Él decía que se encontraba mal, tenía ronchas rojas por todo el cuerpo, por los brazos, por la cara y por todos lados. Fue a levantarse y no podía, por lo que lo acostaron y, desde entonces, no lo he vuelto a ver más."

A pesar de la gravedad de los síntomas, no se solicitó asistencia médica. El testigo explica que la versión dada por la familia en ese instante fue tajante: argumentaron que "ya había estado en el médico, que le habían mandado su medicación, que se había intoxicado y que ya se le pasaría". Tras ese episodio en el dormitorio, la huella de Antonio Ruiz se borró para siempre.

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