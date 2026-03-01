Un exrepartidor admite que tiró y firmó cartas que notificaban multas de tráfico

Una empresa de Palma que se encargaba del reparto de las cartas de multa fue investigada. Numerosos vecinos denunciaban en 2023 haber sido multados por infracciones de tráfico que nunca les fueron notificadas.

En el mundo de las multas y radares quien hizo la ley hizo la trampa. Numerosos vecinos de Palma denunciaban en 2023 haber sido multados por infracciones de tráfico que nunca les fueron notificadas. Allí, el servicio de notificación de multas está externalizado, según explica el periodista Javier Rodríguez, que precisa que la empresa adjudicataria, CI Postal, recibió un contrato de 3.206.000 euros.

A la empresa "le tienen que llamar la atención porque le empiezan a faltar vehículos, personal y hay retrasos". Incluso la Policía cree que "dos trabajadores falsificaron la firma y el acuse de recibo" de la notificación en 24 ocasiones .

Un exempleado investigado contacta con Equipo de Investigación y confirma que trabajó dos años para la empresa: "Me echaron porque me acusaron de firmar las cartas certificadas, lo que eran las multas", relata el exempleado, que sostiene que su despido se llevó a cabo "injustamente".

"Falsificar no, firmar sí. He firmado cartas, pero siempre con la autorización de esa persona", sostiene el hombre, que está a la espera de juicio y que, además, afirma que "hay un audio donde la encargada da a entender que había repartidores que hacían firmas". Un audio que puede escucharse en el vídeo que ilustra estas líneas.

Asimismo, el repartidor despedido detalla que recibían comisiones en función de las cartas entregadas y firmadas y que tenían que ser como mínimo un 20%. Ante los vídeos que muestran cartas tiradas a las afueras de Palma, admite que él también llegó a tirarlas.

"Yo dos veces sí tiré cartas porque los objetivos eran muy altos, las presiones también y la gente para no verse despedida o con problemas, las tiran, la mayoría", reconoce, aunque sostiene que entre ellas no había cartas certificadas.

