Así fue la noche de la 'boda mortal': cronología del atropello múltiple durante una boda en Torrejón de Ardoz (Madrid)

Una serie de incidentes en una boda en Torrejón de Ardoz (Madrid), en noviembre de 2022, acabó con la muerte de cuatro personas y otras cuatro heridas tras ser atropelladas por un coche. Esto es lo que ocurrió la noche de la 'boda mortal'

El 6 de noviembre de 2022, en Torrejón de Ardoz (Madrid) se celebraba una boda. Lo que tenía que ser un día feliz para todos acabó convirtiéndose en una tragedia cuando un vehículo atropelló a los asistentes, provocando la muerte de cuatro personas y dejando a otras nueve gravemente heridas. 'Equipo de Investigación' reconstruye, por primera vez, aquella boda mortal, analizando las pruebas del juicio y confrontando las versiones que durante años marcaron el caso. Esto es todo lo que ocurrió entonces y lo que fue pasando con el tiempo.

La boda mortal

El atropello tuvo lugar en la avenida de la Constitución, junto al restaurante El Rancho, donde se celebraba una boda gitana entre dos familias. Micael da Silva Montoya, portugués nacido en 1987, sus dos hijos (españoles) menores de edad y su sobrino, Israel Bruno, acudieron a la fiesta, aunque no estaban invitados. Durante la celebración, uno de los menores tuvo algún tipo de percance con uno de los invitados, por lo que acabaron saliendo del evento. Entonces, Micael, 'El Portugués', cogió el coche y embistió a los invitados, dejando cuatro muertos.

Los fallecidos fueron Consuelo Bruno (69 años), abuela del novio; Casiano Romero (37 años), tío del novio; Juan Manuel Romero (69 años), patriarca; e Iván Mendoza (17 años). Varias personas resultaron heridas, nueve de ellas de gravedad. Esa misma noche, sobre las 4:00h de la madrugada, la Policía detuvo a los presuntos responsables en Seseña (Toledo), en un vehículo que tenía la luna rota, al que le faltaba el parachoques delantero y que estaban intentando quemar.

Los arrestados fueron tres personas: 'El Portugués' y sus dos hijos, pero se activó la búsqueda de una cuarta persona, un joven de 18 años, primo de los dos menores y sobrino del conductor.

"No fue una huida, fue una masacre": así relataba el padre del novio, que perdió a su madre y a un hermano en el atropello, su recuerdo de aquella noche durante el juicio, que se celebró en mayo de 2025. El atropello fue fruto de una discusión entre dos clanes durante la boda. Según las primeras investigaciones, la discusión pudo producirse por celos, ya que el sobrino del conductor del coche, Israel Bruno, había tenido una relación previa con la novia.

En el maletero del vehículo había 3.600 euros que, según el acusado, eran el regalo de boda para los novios. Sin embargo, aseguró que él no fue bien recibido en el evento. A la boda, 'El Portugués' no estaba invitado, pero entró con su sobrino y se mezcló entre los invitados, hasta que estalló la discusión.

Los celos, la hipótesis principal del atropello múltiple en un boda en Torrejón que acabó con cuatro muertos

El abogado de los padres del menor fallecido, Juan Manuel Medina, insistió en que el conductor del coche del atropello llegó a la boda sin ser invitado, mantuvo una actitud desafiante —tanto él como sus hijos y su sobrino— mientras estuvieron allí "hasta el punto de que los organizadores decidieron echarlos" del restaurante. "Y, en ese momento, se monta un altercado en la puerta y de forma completamente sorpresiva e ilógica lo que decide pasarles por encima con el coche, cuando estas personas estaban en la puerta comentando lo que había sucedido".

"Es un acto completamente deliberado e intencionado que acabó con la vida de cuatro personas", aseguró Medina en laSexta. El informe policial del atropello concluyó que el conductor aceleró hasta superar los 60 kilómetros por hora antes de arrollar a los asistentes. El 8 de noviembre de 2022, poco después del atropello, el juzgado de instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ordenó prisión provisional comunicada y sin fianza para Da Silva, acusado de cuatro delitos de asesinato y nueve en grado de tentativa.

El juicio contra 'El Portugués' no tuvo lugar hasta mayo de 2025: el jurado popular consideraron probado que el acusado había cometido cuatro delitos de asesinato con alevosía y otros nueve en grado de tentativa, por las nueve personas que resultaron heridas de diversa consideración. El jurado también rechazó, por unanimidad, la versión de la defensa, que aseguraba que el acusado había actuado en estado de necesidad y miedo insuperable tras la pelea en la que, según él, había armas de fuego. Así pues, 'El Portugués' fue declarado culpable. El 30 de julio de 2025 se conoció la sentencia contra 'El Portugués': dos penas de prisión permanente revisable y 123 años de cárcel.

→ Puedes ver la reconstrucción de 'La boda mortal' esta noche, a las 22:30 en Equipo de Investigación (laSexta)

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.