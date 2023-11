Los estafadores de Wallapop dan un paso más en sus actos delictivos y ahora se fijan también en las cuentas de usuarios "con prestigio" dentro de la aplicación por su buena trayectoria. Es el caso de una mujer entrevistada por Equipo de Investigación, quien se hizo una cuenta hace siete años que utilizaba para vender la ropa y accesorios que ya no usaba.

"Un día, de repente, veo que en el teléfono me han llegado un montón de notificaciones de Wallapop, de mensajes de gente a la que yo no había escrito (…) Vi que habían estado preguntando a la gente por un artículo en el que estaban interesados", explica la afectada, como puede observarse en el vídeo superior. "El hacker estaba metido a la misma vez que yo. Entonces él se dio cuenta de que yo estaba avisando a la gente (…) De repente me cerró la sesión", relata.

"Les mandan un enlace para que ellos accedan y pongan su número de tarjeta (…) y así quitarles el dinero que tengann en la cuenta de Wallapop", asegura la afectada, a la que también le robaron el dinero que había en su cuenta, "unos 110 euros". "Le pedí a Wallapop que, por favor, me facilitara ese número de cuenta para yo tramitar la denuncia y no lo hicieron", concluye.