La psicóloga Margarita Barranco advierte en este vídeo de que "leer libros de autoayuda, dependiendo de quién los lea y en qué momento y cómo, puede tener consecuencias peores, perjudicar más que ayudar".

Así, la psicóloga afirma estos libros en los que te dicen "que eres el culpable si no haces algo, si no lo consigues o si no te esfuerzas", provocan "un sentimiento de culpabilidad es brutal que puede derivar en ansiedad o depresión". Por ello, Barranco alerta de que "en algunos casos puede ser peor el remedio que la enfermedad, por el sentimiento de culpabilidad", a lo que añade: "El sentimiento de culpabilidad es uno de los peores sentimientos que la persona tiene".