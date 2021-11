Equipo de Investigación, en un programa de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado, se desplazó hasta el territorio con más empresas de confección bajo sospecha, fue hasta Alicante, considerado como la 'gran fábrica de calzado español'.

En un polígono de Elche se producen miles de pares al día y según los inspectores de trabajo, el 50% se fabrica de forma ilegal. Con la expansión del fenómeno de la moda a bajo precio han notado cómo las irregularidades aumentan.

Entre los llamativos anuncios hay discretos edificios sin nombre en los que trabajan los obreros del calzado.

Ante las cámaras de Equipo de Investigación, una empleada contó su caso: "Yo tengo suerte ahora mismo de tener contrato, pero está la cosa muy mal. Sí he trabajo sin contrato, porque si no, no comes. Si vas exigiendo lo tuyo, no comes. Además, si denuncias te quedas sin empleo después porque te conocen todos los empresarios".

Por otro lado, Equipo de Investigación localiza en un pueblo de la Comunidad de Madrid un taller donde trabajan empleados chinos 12 horas al día para confeccionar ropa destinada a un gran comercio. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.