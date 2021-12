Nosotros no hemos sido los primeros en descubrirlos, algunos superalimentos se utilizaban ya desde tiempos inmemoriales, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

"Hay representaciones en cerámicas del año 4.500 antes de Cristo de lo que algunos egiptólogos identifican como aloe vera", explicó Carmen Pérez Díe, jefa del Departamento del Antiguo Egipto.

"Durante la época faraónica se utilizó bastante, fundamentalmente en temas medicinales y en asuntos relacionados con la momificación. Los cuerpos no podían pudrirse porque se perdía el alma y no alcanzaban la vida eterna", añadió.

A nivel medicinal, según apuntó Pérez Díe, se utilizó para curar el asma y procesos reumáticos. Llamaban al aloe vera la planta de la inmortalidad.

Ahora se ha convertido en un superalimento. La chef Miriam Cóxar lleva cuatro años experimentando cómo introducir el aloe vera en nuestras cocinas.

"Empecé a utilizarlo porque, desgraciadamente, mi tía tenía un cáncer de páncreas y me pidió si podía inventar algo para que lo pudiera comer. A partir de ahí, empecé a darle vueltas para ver cómo hacerlo y al principio no sabía porque no hay manual de instrucciones", detalla.

Cóxar le echa limón y agua y lo guarda en la nevera. Después, va cambiando el agua hasta que el producto no amarga.

"Es un alimento que no tiene mucho sabor y lo podemos utilizar como quien usa agua dentro de una receta, no superando la cantidad que se recomienda diaria, no hay ningún problema"

Sin embargo, el aloe vera tiene una cara oculta y algunas sustancias derivadas pueden ser perjudiciales. El hidroxiantraceno, una sustancia derivada de la aloína, puede causar daños en el ADN y provocar cáncer. Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.