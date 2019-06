"Los miembros de 'La Manada' son cazadores furtivos que quieren presumir de trofeo": así los analiza un psiquiatra

El Prenda comparte al poco tiempo el vídeo de lo ocurrido en Pozoblanco en un chat con más de 20 amigos. "No pasarlo, máxima discreción", dice.

José Carlos Fuertes, psiquiatra forense analiza la actitud de 'La Manada' en Equipo de Investigación. "Hablan de actividades delictivas importantes y lo hablan con una frivolidad absoluta, de un manera totalmente cotidiana", explica.

Además, el experto añade: "Utilizan unos conceptos que nos tendrían que producir espanto y para ellos parece que es algo que hacen todos los fines de semana cuando salen a divertirse".

En este sentido, Fuertes considera que "son cazadores furtivos que quieren es presumir de esa caza, de trofeo, más que tener un interés por el disfrute sexual. Su interés es cazar en grupo, luego en solitario sus comportamientos van a ser muy diferentes".

Además, destaca que son "individuos con una moralidad absolutamente inexistente por su forma despectiva de tratar a la mujer su forma de reírse incluso de hechos delictivos gravísimos".

No obstante, Fuertes apunta que "desde el punto de vista psiquiátrico no es ninguna enfermedad mental", sino que son "individuos fanfarrones, narcisistas, deseosos de una estimación ajena, de buscar un protagonismo que probablemente en su vida no lo pueden conseguir y aquí se consideran casi los artistas del celuloide".