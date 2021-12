A la imagen saludable del aguacate contribuyen informes financiados por el propio lobby del sector que aseguran que aporta el 27% de la fibra diaria recomendada, que protege nuestra piel y que contiene una cantidad alta de proteínas.

¿Todas las propiedades de las que hablan son realmente ciertas? El nutricionista Luis Alberto Zamora desmontó los mitos de este producto en un programa de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

"Todas las propiedades de las que hablan son matizables. Por ejemplo, en el tema del azúcar no podemos dar una recomendación tan general como decir que no lo tiene, que no hace pico de azúcar", aseguró.

"Además, es un alimento que tiene un montón de cantidad de grasa, por lo que, evidentemente, energía nos va a aportar. Tiene 16 gramos de grasa y hay que hacer la comparación con otras frutas: la manzana tiene casi 0 gramos, una naranja tiene 0,17 y los fresones 0,45", añadió.

Por otro lado, el nutricionista destacó que "es pretencioso decir que un alimento puede prevenir o curar el cáncer" y que "todas las frutas favorecen la flora intestinal".

Para analizar las propiedades del aguacate y ponerlas en perspectiva, Luis Alberto Zamora detalló que una porción de melón son 32 calorías, mientras que un aguacate son unas 156.

El nutricionista también puso el foco en cómo influye el aguacate al incluirlo "en una alimentación como la mediterránea", en la que "ya tomamos aceite de oliva". "Es el verdadero peligro de la moda del aguacate. Si desayuno pan con aceite de oliva y por la noche hago una ensalada con un aguacate entero al que añado aceite de oliva, de algo que, en principio, puede ser saludable, cuando se suma toda la cantidad de grasa que hay, se convierte en perjudicial porque no deja de ser grasa", advirtió.

Por otro lado, Equipo de Investigación reflejó cómo aguacates robados pueden terminar en el circuito legal pese a los controles, una situación de la que intentan aprovecharse los ladrones. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.