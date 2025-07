"Es una forma de disuadir a la gente para que no lo pida": así justificó un hostelero el cobrar un vaso de agua a 4,50 euros

Equipo de Investigación viajó en 2023 a Pedraza (Segovia) para entrevistar al dueño de un restaurante que había sido inspeccionado por la Junta de Castilla y León por cobrar a 4,50 euros el vaso de agua, algo que habían denunciado muchos clientes en Internet, y que está prohibido por ley.

Al preguntar al dueño del establecimiento al respecto, este reconoció que en la carta ponía que agua del grifo tenía ese precio, pero aseguró a la reportera que "nunca se cobró". "Hablar sin saber es muy fácil", expresó, tras lo que defendió que tenía el vaso de agua en la carta a 4,50 euros porque lo consideraba una forma de "disuadir a la gente de que lo pida".

En este sentido, el hostelero expresó que desaconsejaba a la gente consumir agua del grifo en esta localidad. "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien", aseguró, tras lo que subrayó que tras la inspección, quitó el vaso de agua de la carta. "Turismo me dijo que lo quitase y lo hice", declaró el dueño del restaurante, al tiempo que indicó que vendía agua filtrada y embotellada, a la que quitaba "las tierras, los barros y los olores", y por la que cobraba "2,75 euros".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.