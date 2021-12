El 'boom' del aguacate ha atraído a ladrones a zonas como Málaga, donde hacen su agosto robando miles de kilos que después intentan introducir en el circuito legal, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Detrás de los robos están, en muchas ocasiones, grupos organizados. "Mientras unos peones, por así decirlo, se dedicaban al robo en el interior de la finca, otros se dedicaban a la receptación y otros se dedican a la supuesta circulación en el mercado mediante la venta en almacenes de fruta", indicaba Jorge Pérez, del equipo ROCA de la Guardia Civil.

Las bandas intentan vender la mercancía robada en el mercado legal. Equipo de Investigación habló con Adela Pérez, responsable de subastas, que explicó cómo es su trabajo habitual.

"Nosotros somos intermediarios entre el cliente y el labrador, obtenemos un beneficio del 10%", aseguró. Además, destacó que piden siempre al agricultor el DNI original, el modelo 037 o 036 de la Agencia Tributaria, que dice que está dado de alta en la actividad agraria, y la referencia catastral, lo que se paga en el recibo de la contribución.

No obstante, todo esto no evita que el producto pueda ser robado. "Nosotros no podemos estar detrás del labrador, eso es labor de la Policía", justifió Pérez.

Además, Equipo de Investigación siguió la pista de un detenido en una operación contra el robo de aguacates. "Estoy implicado en un robo de aguacates de 200 kilos. Según los papeles, tengo un juicio pendiente por 200 kilos de recepción, pero yo no he robado nada", aseguró.

"Mi hijo no ha cogido ni un aguacate, los aguacates los cogieron unos muchachos que venían y se los vendían a mi marido. Los pillaron en su coche y él se echó la culpa para no echársela a su padre, que estaba malo", dijo también su madre.

Por otro lado, el programa dejó al descubierto el 'modus operandi' de los ladrones. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hacer referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.