Acompañamos a un equipo de una empresa experta en desalojos a una vivienda donde la inquilina lleva siete meses sin pagar el alquiler y tiene una deuda que asciende a 4.000 euros. Sin embargo, a la llegada de los trabajadores de la empresa experta en desalojos, quienes le piden a la morosa que salga, la mujer reacciona atrincherándose en la vivienda y llamando a la Guardia Civil para avisarle de que estamos en la puerta.

Lo que ocurre después es sorprendente, tal y como puedes ver en el vídeo. Y es que los agentes de la Guardia Civil se llevan detenido al hijo de la falsa inquilina, que es quien les abre la puerta. El motivo: el joven se encontraba en búsqueda y captura. Justo antes de marcharnos, la mujer nos envía un mensaje, en el que asegura que no es una okupa y defiende que está "amparada por la ley y por todos los derechos", por lo que nos pide que "dejemos de hacer el ridículo". "No pueden hacer nada más que encontrarse con un problemón, así que no me molesten más", advierte.