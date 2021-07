Hellen Agnes, propietaria de una impresionante vivienda en Marbella valorada en "más de un millón de euros", relata en este vídeo el infierno que está viviendo, después de que un "okupa de lujo" entrase en su mansión, que se encuentra en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde el metro cuadrado cuesta más de 3.600 euros.

La mujer cuenta que lleva con su casa okupada desde el 14 de marzo de 2020, día en el que se decretó el estado de alarma, y que la persona que entró "conduce un coche bastante más bonito" que el suyo, tras lo que manifiesta sus "ganas de llorar", ya que fue la vivienda donde ha criado a sus hijos.

"Me da asco, me da frustración, me da rabia, tengo ganas de gritar. Tengo una hipoteca que no puedo pagar y he tenido que hablar con los colegios de mis hijos porque no puedo pagarlos", lamenta Hellen, quien ha llegado a ofrecer al okupa 20.000 euros por abandonar su casa. Sin embargo, este los ha rechazado, y sigue disfrutando de la mansión de 300 metros cuadrados.

Equipo de Investigación le sigue los pasos y comprueba que conduce un coche valorado en 50.000 euros. Pese a que en un principio el okupa se niega a hablar con los reporteros, finalmente accede a ser entrevistado. El hombre asegura que pagó "un año de alquiler por adelantado a una inmobiliaria". Sin embargo, la agencia inmobiliaria que supuestamente hizo el contrato de arrendamiento niega que esa vivienda esté alquilada a nombre de Joel Contreras. En este vídeo, la entrevista completa al 'okupa de lujo'.

Además, Equipo de Investigación busca por Marbella a Ciro Pérez, un hombre que presuntamente se dedica al alquiler de casas okupadas. Precisamente, encontramos a Ciro en la puerta de una vivienda okupada, donde accede a que le entrevistemos. El hombre no se corta en reconocer que cuando ve una casa vacía, la abre y vende "la llave" por 2.000 o 2.500 euros.

"Para saber si una casa esta vacía, me meto en Internet en las inmobiliarias y voy al catastro, y ahí te dan los datos de si es un dueño, un particular, cuánto vale, si tiene cargas, te lo dan todo y tú pagas una tasa y ya", cuenta. Su surrealista testimonio al completo, en este vídeo.