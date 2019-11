Investigamos el informe al que recurren los defensores del vapeo para promover el uso de los cigarrillos electrónicos. En los agradecimientos, Euroswiss Health, de Suiza, que financió el estudio. Buscamos qué institución es Euroswiss Health. Su presidente es Delon Human, quien también es presidente de Health Diplomats.

Al buscar en Internet Health Diplomats, encontramos que actualmente trabajan en colaboración asociados con una subsidiaria de American British Tobacco, la mayor tabacalera del mundo.

Entre los agradecimientos del estudio también está la Lega Italiana Antifumo, quien apoyó la investigación. Al buscar, encontramos que el profesor Riccardo Polosa es el director científico de la Lega Italiana Antifumo y que se encarga de dirigir todos los estudios de esta organización italiana.

El propio profesor Polosa se anuncia en la página web de estos cigarrillos electrónicos. Nos ponemos en contacto con él. Al recordarle que dos años antes del informe, colaboró con una marca de cigarrillos electrónicos y que la gente podría pensar que no es objetivo porque trabajó con este sector, el profesor responde: "Yo lo he declarado de forma transparente porque no me tengo que esconder detrás de nada".

Asimismo, defiende que no tiene nada de qué avergonzarse. "Creo firmemente que el cigarrillo electrónico, sea quien sea quien lo anuncie. Es un instrumento importante para la salud pública", concluye.