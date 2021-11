Alberto Varela, creador de los retiros de ayahuasca, muestra a Equipo de Investigación la casa de Fuente el Saz donde se hacen retiros de ayahuasca. Al entrar en la cocina, un reportero intenta hablar con los cocineros, quienes cuentan que están cocinando para las 40 personas que van a acudir a un retiro de tres días.

En lo referente a cómo llegaron a la organización, uno de los cocineros cuenta: "Yo era chef en una empresa importante de la Riviera Maya y me extendieron la invitación y yo decidí cambiar, dejarlo todo para probar esta nueva forma de vida". Sin embargo, al contar que no tiene contrato, sino que está "como voluntario" y que hizo un "pequeño acuerdo", Alberto Varela interrumpe la entrevista: "Aquí ya no quisiera que grabaran; por hoy es suficiente".