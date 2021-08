Durante la investigación sobre el crimen de Antonio Navarro, la Policía vio contradicciones en las declaraciones de María Jesús Moreno, Maje, la viuda, e intervino su teléfono.

"Cuando seamos abuelas escribiremos un libro de nuestros ligoteos. No gusta la movida. Eso sí, la movida con tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería", decía Maje cuando no había pasado ni un mes del asesinato.

Poco después del crimen, Maje llamó a un compañero y la conversación fue clave para la investigación.

Maje: "Salva"

Salva: "Hola, ¿qué tal? Dime".

Maje: "¿Qué te iba a decir? No estoy bien.

Salva: "Sí, ya. Tienes que desconectar de tu casa. En cierta manera tienes que desconectar de mí porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas".

Maje: "Que va, jamás. Te dije eso. Es que ni lo pensaba. Te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Me lo acabas de recordar tú, no lo tengo en mente eso nunca".

Salva: "Pues me ha dado un bajón y el otro día llamé a la Policía".

Maje: "¿Qué dices?".

Salva: "A mi amigo, sí, a mí amigo".

Maje: "Salva, no hagas locuras".

Salva: "No voy a hacer locuras, no te preocupes. Pero hay otra persona ahí que no sé quién es. Me han dicho que te vas con él a Italia".

Maje: "Sí, pero con más gente".

Salva: "Entonces nada. Me ha dado un bajón bestia porque, claro..."

Maje: "Pero madre... Salva, escucha. Entonces, ¿me están investigando a mí?".

Sospechan que la pareja habla del homicidio de Antonio Navarro. Era el indicio que necesitaban.

"La investigación pasa por un periodo de dos meses en los que parecía que estaba en letargo, pero, de pronto aparece un nuevo personaje. Un personaje del que paradójicamente no teníamos conocimiento de él hasta ese momento. Esto indica que esta relación se quería ocultar. Esto hace saltar las alarmas y que inmediatamente se convierta en el centro de la investigación", explica Vicente Martínez, comisario de la Brigada de la Policía Judicial.

Por otro lado, Equipo de Investigación refleja cuál fue el momento esencial en el que Maje se convirtió en principal sospechosa del asesinato de su pareja, como muestra el vídeo que se incluye a continuación.