El miedo de una inquilina del "hostal de los horrores": "Si lo hago, duermo en la calle"

Equipo de Investigación entrevista a una usuaria de una vivienda donde se alquilan literas, que afirma que "todo es ilegal" y pide preservar su anonimato para no verse en la calle.

Equipo de Investigación pone el foco en una vivienda convertida en alojamiento precario donde se alquilan literas, un lugar que la Policía ya ha bautizado como "el hostal de los horrores". Los propios inquilinos denuncian condiciones insalubres, mientras el equipo constata que el local carece de licencia de hostelería, aunque la propietaria ha iniciado los trámites para obtenerla.

Una de las residentes accede a aportar información sobre la dueña, pero exige mantener el anonimato y no mostrar su rostro ante las cámaras: "Si lo hago, sé que esta misma noche voy a dormir en la calle", advierte. Lleva cuatro meses durmiendo allí y asegura que "todo es ilegal". Según relata, cualquier queja tiene consecuencias inmediatas: "Si protestas, vas a la calle".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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