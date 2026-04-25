Un inquilino destapa las condiciones abusivas de su alquiler: "Pago en efectivo para que el casero no declare a Hacienda"

Sin alternativa en un mercado tensionado, dos estudiantes relatan en Equipo de Investigación las condiciones de su alquiler en Madrid: comparten vivienda con otras cinco personas —siete en total— y pagan entre 450 y 550 euros por habitación.

En un mercado del alquiler cada vez más restrictivo, dos estudiantes deciden dar un paso al frente y exponer en Equipo de Investigación las condiciones que han tenido que aceptar para poder alquilar una habitación en España. El contrato incluye cláusulas inusuales: prohíbe la entrada de parejas en la vivienda, veta el consumo de alcohol en las habitaciones y permite al arrendador acceder al piso para realizar un supuesto "seguimiento del contrato".

"Llega a veces tarde y hay una cierta intimidación", relata uno de los jóvenes, que paga 550 euros mensuales por una habitación. Ambos coinciden en otro punto clave: el pago se realiza en efectivo. "Pagamos así porque el propietario quiere evitar declarar esos ingresos a Hacienda", denuncian.

En el piso conviven siete personas en unas condiciones que ellos mismos califican como precarias. "Mi habitación es muy pequeña, más bien parece un armario, aunque al menos tiene ventana. Las paredes son muy finas y hay mucho ruido", explica uno de ellos. "Fue lo mejor que pude conseguir", concluye con resignación.

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