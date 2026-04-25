La propietaria del 'hostal de los horrores' se da a la fuga ante las cámaras de Equipo de Investigación

En pleno centro de Madrid, varias viviendas reconvertidas en alojamiento precario quedaron bajo el foco de Equipo de Investigación. El programa accedió en días distintos a dos de los tres pisos que una mujer de origen chino explota como negocio.

En pleno centro de Madrid, varias viviendas reconvertidas en alojamiento precario quedaron bajo el foco de Equipo de Investigación. El programa accedió en días distintos a dos de los tres pisos que una mujer de origen chino explota como negocio, donde se alquilan camas en literas a múltiples inquilinos en condiciones cuestionadas.

La propietaria ya había sido denunciada por varios arrendatarios, que alertaban de graves problemas de insalubridad. En uno de los inmuebles, el equipo intentó recabar explicaciones de la recepcionista sobre el estado de las instalaciones y la identidad de la dueña, pero esta se negó a responder.

En una segunda visita, las cámaras captaron la llegada de dos agentes de la Policía Nacional, que acudieron para realizar una inspección. A su salida, evitaron hacer declaraciones sobre las condiciones del piso.

Minutos después apareció la propietaria del conocido como 'hostal de los horrores'. Al advertir la presencia de las cámaras, reaccionó con rapidez: dio media vuelta y huyó a toda prisa para esquivar las preguntas y evitar cualquier explicación.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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