Los motivos de Nelson para "decir la verdad" tras seis meses de prisión preventiva: "Me cuenta que van a morir ella y el bebé"

Nelson, tras seis meses en prisión preventiva por el asesinato de Iván, solicita declarar voluntariamente para, como él dice, "estar tranquilo y decir la verdad ya de una vez". En sus palabras, reconoce que Marta le llegó a decir que se "quería casar" con él.

"Me dice que tiene una pareja. Que es Iván, y que la maltrata. Me dice que se quiere casar conmigo. Me lo creo a pies juntillas", afirma Nelson en su declaración voluntaria.

Y revela que ella le dijo que está embarazada: "Si, en noviembre. Me dice que van a morir ella y el bebé. Que se va a notar. La gota que colma el vaso es cuando me enseña una bala y me dice que una bala como esa sería la próxima para ella".