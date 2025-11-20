Ahora

"Es una aberración"

El motivo de unos voluntarios para retirar símbolos franquistas: "Hace 50 años que el patas cortas ha muerto"

A pesar de no ser del Ayuntamiento, hay quien está retirando de las calles de Zaragoza simbología del régimen de Francisco Franco. "Las quitamos por la ley de memoria histórica y por dignidad", cuentan.

Un voluntario, retirando una placa franquista

Equipo de Investigación ha hablado con varios vecinos de Zaragoza que están quitando símbolos franquistas de sus calles. A pesar de no ser del Ayuntamiento, ven "una aberración" que siga habiendo simbología de esta época.

"Es una aberración que 50 años después de que la muerte del patas cortas o el dictador siga habiendo simbología de su régimen. Por eso las quitamos. Por la ley de memoria histórica y por dignidad. Los mayores represaliados fueron personas de la clase trabajadora que, casualmente, viven en estos barrios", han dicho.

Y explican que lo que ellos hacen lo debería hacer "la comunidad autónoma o el propio Ayuntamiento" a la par que confirman que han tenido problemas con la Policía: "En dos ocasiones".

"Preguntaron a las comunidades si nos querían denunciar y dijeron que no, que no querían denunciarnos", han compartido.

