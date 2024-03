Miguel Guerrero forma parte del 3% de hombres que son creadores de contenido en Onlyfans. El exfutbolista y protagonista de realities vio en la plataforma dinero rápido y fácil tras hacer un vídeo en redes sociales con un baile sensual que no tardó en hacerse viral.

En seis meses su cuenta de Only Fans ya tiene más de 10.000 seguidores, y alquila un apartamento que le sirve de plató para crear contenidos. Publica cada día al menos una foto para alimentar su cuenta y, según ha explicado a Equipo de Investigación, cobra unos 20 dólares por un vídeo duchándose.

"Yo al principio empecé con cosas muy light. Cada vez vas aumentando un poquito más, un poquito más, un poquito más... vas generando ese morbo en la gente", ha explicado a Equipo de Investigación, donde ha indicado que la suscripción a su canal es de 9,99 euros mensuales.

No obstante, asegura que ahora no baja de las cinco cifras de sueldo mensual: "Me ofrecieron 500 euros por tomarme un café y estuve una hora con esa persona, no quería nada sexual conmigo, pero el hecho de conocerme, estar conmigo tomarse un café. Y esa ha sido la única la única vez que he tenido un encuentro con una persona", ha explicado. Puedes escuchar su relato en el vídeo principal de esta noticia.