Isaac, condenado por el asesinato de su cuñado Pedro en el conocido como 'crimen de la gemelas', fue sometido a un reconocimiento médico tras su detención, como mostró Equipo de Investigación en un trabajo estrenado en marzo que laSexta ha emitido nuevamente este sábado.

Desde el hospital, en plena madrugada, telefoneó a su jefe, como este último recordó en el programa presentado por Gloria Serra. "Me dijo que al día siguiente no iba a ir a trabajar, que había discutido con su cuñao".

"Yo le dije que no sería tan grave, y escuché que el otro le dijo que colgara... Supongo que sería un Mosso o algún enfermero", recordó su jefe. "Puse la cabeza en la almohada y dije: 'Bah. Historias de él'!, relató. El hombre explicó que Isaac, conductor de camiones, era un trabajador "estupendo": "No se dormía, no llegaba tarde a ningún sitio…".

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 16 y 20 años de cárcel a las dos gemelas acusadas de asesinar al novio de una en Sabadell (Barcelona) en 2021, con una pena más alta para Dolores por la agravante de parentesco. También ha impuesto una pena de 17 años para Isaac, que en el juicio confesó el crimen.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de marzo que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.