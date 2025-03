Las lujosas viviendas alrededor de la Cañada Real: "Cuando compramos, no sabíamos dónde estaba este bloque"

A tan solo cien metros de la Cañada Real, el paisaje da un giro. Los proyectos urbanísticos en la zona suroeste de Madrid no dejan de crecer. "Se calculan 118.000 viviendas, lo que podría sumar cerca de 300.000 nuevos habitantes", aseguran los expertos.

A tan solo cien metros del segundo tramo de la Cañada Real, en Madrid, y tras una valla rota que la separa, comienza a tomar forma el proyecto urbanístico conocido como 'El Cañavareal'. En un reportaje de Equipo de Investigación, se revela que la zona abarca más de 5 millones de metros cuadrados, destinados a la construcción de 14.000 viviendas, con la previsión de albergar a más de 50.000 nuevos residentes.

De hecho, ya hay viviendas habitadas, y mientras el reportero recorre la zona, se observa una mudanza en curso. Al llamar al timbre de una de las pocas casas ocupadas, una vecina abre la puerta y cuenta que vive allí desde junio de 2020. Su vivienda es un ático con cuatro dormitorios y una terraza. Cuando la compró, el precio rondaba los 250.000 euros, pero reconoce que "ahora cuesta mucho más". "Los chalets que están construyendo aquí a mano izquierda están en torno a los 500.000 euros", señala.

Desde la terraza de su moderno complejo, la vecina apunta hacia la Cañada Real y admite que no sabía la ubicación exacta hasta que llegó: "Cuando compramos, no sabíamos muy bien en el plano dónde estaba este bloque. Luego ya vimos que estaba aquí, y dices: 'Madre mía, nos ha tocado al lado'. Pero no nos podemos quejar", asegura.

Este no es el único proyecto urbanístico que rodea la Cañada Real. Los Ahijones prevé la construcción de 19.000 viviendas, Los Berrocales, 22.000, y Los Cerros, otras 14.000. Además, Valdecarros, el proyecto más grande, tendrá 50.000 viviendas. Este último se encuentra muy cerca del sector más conflictivo, el Sector 6.

Equipo de Investigación entrevista al arquitecto David Vollmer, especializado en la evolución urbanística de Madrid, quien destaca que el valor de la zona radica en "la corta distancia al centro de la ciudad". Además, señala que "en los planes de desarrollo y las infografías que muestran a los clientes, parecen hacer como si la Cañada no existiera".

Con estos proyectos, Vollmer calcula que se construirán unas 118.000 viviendas, lo que podría sumar cerca de 300.000 nuevos habitantes, una cifra comparable a la población de Bilbao y que, según él, "es una magnitud que no existe en ninguna otra ciudad de la Comunidad Europea".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.