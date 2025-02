El 'loco del chándal' elegía sus victimas con un perfil concreto: delgadas, bajitas, con el pelo largo y ropa ajustada

"Yo tenia 17 años, serían las 6:30 de la madruga, iba camino al trabajo y antes de finalizar la subida de las escaleras para coger el anden, ahí es cuando me agredió. Me di la vuelta, pero no recuerdo sus rasgos. Sabía que me había clavado algo porque del mismo impacto que recibí subí las escañeras de golpe", contó una de las victimas de 'el loco del chándal', en este reportaje que Equipo de Investigación estrenó en 2020, sobre el caso de Manuel González.

30 años después de ese ataque, la victima rompió su silencio. Luis Lobera, inspector de la Policía Nacional, detalló en este fragmento cómo era su modus operandi. "Introducía flechas o arpones en los genitales femeninos, y siempre intentaba llevarse parte de su trofeo, que era partiendo dichas armas dentro del cuerpo de las chicas", detalló el inspector.

La mayor parte de las víctimas tenía un perfil físico parecido al de su exnovia, según indicó el policía. Eran "delgadas, bajitas, con pelo largo y vestían ropa ajustada". "Siempre que veía algún pantalón tejano ajustado, o algo similar, la casuística nos decía que atacaba", reveló Lobera.