Las jornadas maratonianas de los trabajadores de chiringuitos de verano: hasta 36 horas seguidas y sin cobrar extras

Un camarero reconocía en 2025 a Equipo de Investigación que había llegado a quedarse en el restaurante hasta las 02:00 para luego entrar a las 07:00. "He llegado a estar contratado a media jornada cobrando lo demás en negro", relataba.

Los chiringuitos de playa son el sueño de cualquier turistas. En los arenales más turísticos de España estos locales de ocio han proliferado en los últimos años por decenar, como en El Palmar, Cádiz, o en las costas alicantinas, pero esa proliferación lleva consigo la contratación de decenas de camareros que atiendan estos locales 24/7.

Lo que para el turista es un servicio perfecto de verano para algunos profesionales de hostelería se ha convertido en jornadas maratonianas y de esclavitud. La carga de trabajo en verano sobrepasa a los profesionales, que ven cómo se pisotean sus derechos en pro de la facturación.

Así lo vivió Miguel Palmer, un excamarero de chiringuitos de la zona de Calpe, que contaba a Equipo de Investigación en 2025 cómo vivía jornadas laborales extenuantes y que nunca acababan.

A tal punto llegaba, que Palmer reconocía que haber estado, en alguna ocasión, más de un día entero trabajando. "He llegado a hacer una jornada así, de 36 horas. De acabar a la 01:30 o a las 02:00 y tener que volver a las 07:00".

Según el camarero, ni siquiera tenía tiempo para ir a casa. "Directamente me quedaba en el restaurante", cuenta.

Todo, por cero euros la hora extra. "En el contrato figuraban ocho... con suerte. He llegado a tener contratos de media jornada, trabajarla y lo demás cobrarlo en negro", sentenciaba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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