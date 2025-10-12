Jordi Évole revela a Equipo de Investigación una petición de Miguel Bosé tras entrevistarle: "Nos pidió que quitásemos tres momentos"

Un año después del inicio de la pandemia Miguel Bosé accede a ser grabado por un medio español. En la entrevista junto a Jordi Évole el artista aseguró saber mucho más de ciencia incluso más que entrevistador.

En 2021, un año después del inicio de la pandemia, Jordi Évole fue el último periodista que consiguió entrevistar a Miguel Bosé en un medio convencional en España. También fue el primero en lograrlo tras el largo silencio mediático del cantante. En aquella conversación, Bosé sorprendió al afirmar que sabía "mucho de ciencia", incluso más que el propio Évole.

"Yo sé más que tú. Te lo puedo asegurar, pero mucho más que tú, porque me he informado mucho más. Es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente", decía entonces el artista. "¿Cómo puedes sentirte en posesión de la verdad en este tema?", le replicaba Évole. Bosé no dudó en responder con una de sus teorías: "Hay un plan urdido para que no se sepa".

Pese a la seguridad con la que hablaba el cantante, Évole ha revelado en Equipo de Investigación que Bosé pidió eliminar tres fragmentos de la entrevista: "Pasó algo que no me importa contar. Él nos pidió quitar tres momentos de la entrevista, y quitamos dos. En uno de ellos, yo iba a conectar con un médico a través del ordenador. Miguel me pidió eliminarlo, pero le dije: ‘Tú quedas bien, porque en ese momento dices que no te pongas frente a un científico… que él es el que sabe, no tú’. En esa parte se mostraba vulnerable, dejaba de tener esa seguridad absoluta en lo que decía. Creo que no haber quitado ese momento fue una de las cosas que más le molestó".

