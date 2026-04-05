Un inspector de Trabajo explota contra los llamados 'listeros': "Son sinvergüenzas y delincuentes"

José Antonio Amate, inspector de Trabajo, explicó en este reportaje de Equipo de Investigación de 2022 cómo es el día a día luchando contra el fraude en hostelería. El inspector detalló que su primera tarea como inspector consiste en dirigirse a la cocina, donde se suelen encontrar a las personas con las que la empresa "no está cumpliendo con sus obligaciones legales".

"Sobre todo hay que vigilar que no haya algún sitio por donde pueda escaparse y ausentarse", destacó en el vídeo, donde confesó que en alguna ocasión, se había llegado a encontrar trabajadores en situación irregular escondidos en un armario empotrado.

"En la mayoría de las ocasiones se encuentran desprotegidos porque no tienen derechos", afirmó el inspector, que además no dudaba en lanzar una contundente crítica hacia la figura de los 'listeros', personas que conectan a camareros con empresarios hosteleros y que por este trámite se quedan con un porcentaje del sueldo.

"Es una persona que no respeta los derechos de otra, tenemos que ponerle nombre: son sinvergüenzas, son delincuentes, son piratas, personas que merecen, incluso, un reproche penal", afirmó tajante en el vídeo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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