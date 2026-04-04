Un hombre denuncia el abusivo precio de una cena en una feria de Murcia: "18 euros por unas croquetas congeladas"

"Nos cobraron 93 euros y la cena fue pésima: no daban la carta ni informaban de los precios", denunció un consumidor a Equipo de Investigación en 2023 tras sufrir esta brutal 'clavada'.

En 2023, muchas personas denunciaron 'clavadas' en ferias de toda España, pero una de las más llamativas fue la de un usuario que publicó en su cuenta de X: "Nos cobraron 93 euros y cenamos fatal, no daban la carta, no informaban de los precios y luego nos cobraron 18 euros por un plato de croquetas congeladas en la feria de Murcia". La publicación alcanzó 108 respuestas y fue retuiteada casi 300 veces, tal y como recogió Equipo de Investigación, cuyo programa se volvió a emitir este domingo por laSexta.

El reportero del programa contactó con él, y el hombre relató su experiencia: "Fuimos mi mujer y mi hija a llevarla a las atracciones y decidimos cenar algo rápido en una carpa. Pedimos dos raciones y un montadito por persona. La calidad era pésima, ni siquiera llegamos a cenar", criticó.

Tras esto, aseguró sentirse estafado: "Encontré muchísimas quejas en distintos puntos del país. Se van moviendo por diferentes ferias y puestos medievales: llegan a la feria, montan su restaurante, cobran y se marchan".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2023 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo en Antresplayer.

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